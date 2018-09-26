МИД Испании обеспокоен массовой миграцией из Венесуэлы

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Испания обеспокоена резким увеличением миграционного потока из Венесуэлы в соседние латиноамериканские страны и призывает к решению кризиса в этой стране мирным и демократическим путем, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.
Боррель также подтвердил приверженность Испании "демократическому, мирному, путем переговоров между венесуэльцами в рамках правового государства" выходу из кризиса.
Он призвал венесуэльское правительство "принять меры, которые будут содействовать возвращению к демократическому строю, полному уважению правового государства, освобождению политических заключённых и к надлежащему вниманию к срочным нуждам населения, в особенности в плане лекарств и продуктов питания".
При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.