МИД Испании обеспокоен массовой миграцией из Венесуэлы

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Испания обеспокоена резким увеличением миграционного потока из Венесуэлы в соседние латиноамериканские страны и призывает к решению кризиса в этой стране мирным и демократическим путем, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.

Глава испанского МИД на встрече с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой на полях саммита Генассамблеи в Нью-Йорке высказал "глубокую озабоченность ухудшением ситуации в Венесуэле и последствиями для региона в связи с растущими миграционными потоками, спровоцированными кризисом, который переживает страна", говорится в сообщении испанского внешнеполитического ведомства.

Боррель также подтвердил приверженность Испании "демократическому, мирному, путем переговоров между венесуэльцами в рамках правового государства" выходу из кризиса.

Он призвал венесуэльское правительство "принять меры, которые будут содействовать возвращению к демократическому строю, полному уважению правового государства, освобождению политических заключённых и к надлежащему вниманию к срочным нуждам населения, в особенности в плане лекарств и продуктов питания".

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.