Посольство в Париже проверит информацию о задержании россиянина

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство России в Париже проверяет информацию о якобы задержанном на востоке Франции выходце из России, подозреваемом в подготовке теракта, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

"Информация прошла по французским СМИ. Посольством она проверяется", — сказал представитель посольства.

Ранее французские СМИ сообщили, что 18 сентября в Страсбурге по подозрению в подготовке теракта был задержан 18-летний молодой человек чеченского происхождения. Информации о том, когда задержанный выехал из России и имеет ли он гражданство одной или двух стран, нет.

По информации газеты Parisien, речь идет о юноше по имени Абдул Малик Анаев (Abdoul Malik Anaiev), в понедельник в Париже ему были предъявлены обвинения в участии в преступном объединении с террористическими намерениями, он был помещен под стражу.

Отмечалось, что задержанный отрицает обвинения в экстремизме, однако признал, что интересовался в интернете "Исламским государством"*, "но исключительно с целью получения информации". Вместе с тем, его брат уже находится под стражей во Франции в связи с другим делом, связанным с терроризмом, писали СМИ.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.