Российский посол объяснил политику Лондона в отношении Москвы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Британские политики взяли за моду набирать политические очки, упражняясь в оскорбительной антироссийской риторике, при этом Лондон, претендуя на лидерство в деле "сдерживания России", пытается продемонстрировать свою полезность для Запада, считает посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Официальный Лондон, к сожалению, продолжает разыгрывать антироссийскую карту, выдвигает претензии на лидерство в деле "сдерживания России", пытаясь тем самым продемонстрировать свою "полезность" для общезападного лагеря. Правительство тори активно использует пресловутый фактор мнимой "российской угрозы" как на международной арене, так и для "внутреннего потребления", используя для этого любые удобные поводы, такие как "дело Скрипалей", убийство в Лондоне российского гражданина Глушкова, кризисные ситуации в Сирии и на Украине, сюжет с "вмешательством в демократические процессы на Западе", — заявил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, британские политики "взяли за моду набирать политические очки, упражняясь в оскорбительной антироссийской риторике".

"На этой стезе уже успели себя проявить премьер-министр Тереза Мэй, министр иностранных дел Джон Хант и его предшественник Борис Джонсон… не говоря уже о рядовых депутатах Палаты общин. Хотя из Лондона временами звучат утверждения о заинтересованности в сохранении диалога, на деле мы видим лишь монолог, к тому же сопровождающийся оскорбительными выпадами. Как это ни прискорбно, но в нынешних условиях британцы вряд ли откажутся от подобной линии в отношении России", — заметил Яковенко.

"При этом, выстраивая отношения с Лондоном, следует помнить о том, что они всегда характеризовались нестабильностью, довольно часто переходами от достаточно благополучного состояния к откровенно враждебному", — добавил высокопоставленный российский дипломат.