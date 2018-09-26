Суд отказал СМИ в доступе к отчетам депутатов ЕП об офисных расходах

БРЮССЕЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Суд Евросоюза отверг требование представителей СМИ обязать депутатов Европарламента (ЕП) предоставлять публичный отчет о расходовании денежных средств, выделяемых парламентариям на содержание офисов.

В 2017 году группа журналистов, представляющих 28 стран-членов ЕС, обратилась за поддержкой в высшую судебную инстанцию сообщества, чтобы добиться от депутатов ЕП публичного отчета о расходовании средств по статье "офисные расходы", в котором представителям СМИ было отказано.

"(Суд ЕС) подтверждает решение Европейского парламента отказать в доступе к запрашиваемым (СМИ) документам", — говорится в решении. Судебная инстанция считает, что запрошенные документы содержат информацию о конкретных физических лицах (а именно депутатах Европарламента), и тот факт, что "эти персональные данные тесно связаны с публичными данными об этих лицах, не означает, что они могут характеризоваться не как сведения персонального характера".

Журналисты обеспокоены, что Европарламент не контролирует, как ежегодно расходуются 38,7 миллиона евро средств налогоплательщиков. Речь идет о 4 тысячах 320 евро в месяц, которые выделяются из бюджета ЕП каждому из 751 депутата на офисные расходы (аренду офиса, приобретение оргтехники и оплату коммуникаций), отчета по которым от них не требуется.

По мнению журналистов, эти средства зачастую расходуются не по назначению. Сами же депутаты, с которыми связались представители СМИ, отказались предоставить какую-либо информацию на данный счет, что побудило журналистов через суд ЕС добиваться от членов ЕП публичного отчета по статье офисных расходов.

Депутаты Европарламента получают одинаковую зарплату в сумме 8 тысяч 20 евро без вычета налогов, или "чистыми" — 6 тысяч 250 евро.

В марте 2008 года празднование 50-летия Европарламента оказалось омрачено скандалом вокруг нецелевого использования рядом депутатов ассамблеи бюджетных средств при оплате услуг помощников. Согласно конфиденциальному аудиторскому докладу, некоторые парламентарии нанимали ассистентами членов своих семей и даже переводили деньги несуществующим фирмам по найму персонала.

Речь шла о нецелевом использовании почти 100 миллионов евро в год в период 2004–2005 годов. Во избежание повторения подобных инцидентов зарплату помощникам депутатов стала выплачивать бухгалтерия Европарламента, а не лично парламентарии-наниматели, как ранее.