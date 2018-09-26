МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недопуск российских дипломатов в качестве наблюдателей на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании идёт в русле общей политики страны по демонизации России, заявил директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге посла) посольства России в Великобритании (2011-2017 гг.) Александр Крамаренко.

Ранее Консервативная партия Великобритании впервые отказала в регистрации на предстоящей ежегодной партийной конференции сотрудникам посольства России, дав понять, что их присутствие нежелательно.

"Дело доходит до смешного. В своё время, когда я работал в посольстве, нас постоянно приглашали. Дело в том, что с дипкорпуса берут деньги за участие в партийной конференции. Теперь и деньги российские оказались не нужны", — сказал он в ходе круглого стола МИА "Россия сегодня".

По его словам, раньше российская сторона из принципа не соглашалась участвовать, так как не хотела финансировать политические партии в Великобритании.

"В данном случае просто идет демонизация России. Дело Скрипалей, раньше — дело Литвиненко. Это создаёт такой фон, мутит воду, в которой можно ловить все, что угодно, особенно когда дела у властей британских идут далеко не лучшим образом. Думаю, это часть кампании антироссийской", — отметил Крамаренко.