МИД Армении отрицает, что в стране действуют американские лаборатории

ЕРЕВАН, 26 сен — РИА Новости. Иностранных, и в частности американских, лабораторий на территории Армении нет, заявил в среду журналистам пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва озабочена деятельностью США в военно-биологической сфере, в частности, связанной с медико-биологической активностью американского военного ведомства у границ России. Власти Армении заявляют, что созданные на деньги США лаборатории полностью находятся под контролем Еревана, и выражают готовность к сотрудничеству с РФ.

"В последнее время СМИ распространили информацию о том, что российские специалисты были допущены на американские лаборатории в Армении. Хочу заявить, что в Армении нет американской лаборатории или лаборатории какой-либо иной страны. Все они действуют исключительно под юрисдикцией Армении и там работают граждане Армении", — сказал Балаян.

Он подтвердил, что российские специалисты посетили лабораторию, добавив, что это соответствует характеру двусторонних союзнических отношений.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают, что, несмотря на все уверения американцев об обратном, медико-биологическая деятельность США осуществляется в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями в республиках бывшего Советского Союза. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России не понимают, с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.