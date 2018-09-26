Россия не будет напрашиваться на встречу Лаврова и Помпео, заявил Рябков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва неоднократно подтверждала заинтересованность в контактах с госсекретарем США Майком Помпео, в нынешних условиях диалог нужен обеим сторонам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Помпео на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы готовы, и с нашей стороны заинтересованность в этом есть, мы неоднократно это дело подтверждали. Но мы, опять-таки, не напрашиваемся на эту встречу. Для нас очевидно, что диалог нужен обеим сторонам. Но если по каким-то причинам у США другой взгляд, то значит, тогда будем исходить из этого. Сейчас в любом случае американская сторона должна в конце концов определиться с этим вопросом", — сказал Рябков.