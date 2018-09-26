Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Украинские военные и пограничники провели совместные тактические учения на побережье Азовского моря, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения вооруженных сил Украины, которые совместно действуют в составе объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время учебных стрельб снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях обстановки, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.

Как отмечается, особое внимание на учениях уделили вопросам тактической медицины.