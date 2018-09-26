Голландцы собирают деньги на продукты морякам с судна "Кузьма Минин"

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Голландский клуб моряков начал сбор средств в поддержку экипажа судна мурманского морского пароходства "Кузьма Минин", который стоит в порту Тернезен, поскольку на борту заканчиваются продукты питания, сообщил РИА Новости координатор Международной федерации транспортников Сергей Фишов.

Теплоход "Кузьма Минин" стоит в порту Тернезен (Нидерланды). По информации Российского профсоюза моряков, сигнал о том, что судно необходимо проверить, Международная федерация транспортников (МФТ) получила от местной военной полиции.

"Судно посетил инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) в Нидерландах, прошел и посмотрел кладовые, сказал, что там практически нет продуктов – ни овощей, ни фруктов, что там недостаточно мяса", — пояснил Фишов.

По его словам, по имеющейся у него информации к вечеру вторника судовладелец не оплатил поставку провизии, а сразу после визита инспектора клуб моряков в Тернезене организовал сбор средств в поддержку российских моряков. Представители клуба хотели сопроводить повара судна "Кузьма Минин" в магазин и сделать покупки на сумму 100 евро. Однако капитан отказался от помощи.

"Моряки не то, что голодают, но недостаточно питаются. Вроде бы пароходство пообещало заплатить 4,9 тысячи евро за продукты. Доставлены они или нет – пока не знаю", — добавил Фишов.

Кроме того, российский профсоюз моряков со слов капитана сообщает, что старший помощник капитана, второй помощник капитана, старший механик и моторист должны репатриироваться. Местная полиция подтвердила: если у моряков есть действующие визы и достаточно денег на обратную дорогу, то они смогут покинуть судно 2 октября.

ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.