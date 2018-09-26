ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил растущий военный потенциал талибов* в Афганистане и подчеркнул несостоятельность ставки на силовое принуждение традиционной афганской оппозиции к переговорам, об этом он заявил на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.

В консультациях принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"Стоит отметить возросший военный потенциал талибов*, а именно их способность осуществлять масштабные и хорошо подготовленные нападения на административные центры афганских провинций", — подчеркнул Патрушев. В качестве примера он привел совершенные в этом году скоординированные атаки на города Фарах, Газни и Сари-Пуль.

"Военные успехи талибов* подтверждают несостоятельность ставки на силовое принуждение традиционной афганской оппозиции к переговорам… Можно констатировать, что это происходит, несмотря на более чем 17-летнее присутствие США в Афганистане", — сказал Патрушев.

* Члены запрещенной в России террористической организации Талибан