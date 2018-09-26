Вершинин на полях ГА ООН встретился с де Мистурой

Сергей Лавров, Василий Небензя и Сергей Вершинин на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Сергей Лавров, Василий Небензя и Сергей Вершинин на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы политического урегулирования сирийского кризиса и формирования Конституционного комитета, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе встречи обсуждались текущие вопросы политического урегулирования конфликта в Сирии. Основное внимание было уделено задачам формирования и запуска Конституционного комитета в контексте реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в заявлении ведомства.

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