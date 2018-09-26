КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в среду передаст генсеку ООН Антониу Гутеррешу дипломатическую ноту о намерении Киева не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Сегодня день рождение президента. Свой день рождения он встречает на работе. 26 сентября он выступит на сессии Генассамблее ООН и передаст генсеку Антониу Гутеррешу дипломатическую ноту о непродлении Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с РФ", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.