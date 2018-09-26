В США комика Рэнди Кредико вызвали в сенат для дачи показаний, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комитет сената США по разведке вызвал повесткой для дачи показаний американского комика, политического деятеля, активиста и журналиста Рэнди Кредико в связи с расследованием вменяемого России вмешательства в американские выборы, сообщает Washington Examiner.

Как сообщает издание, слушания с участием Кредико должны состояться в комитете 5 октября.

Члены комитета также попросили Кредико предоставить часть документов, включая свою переписку с некоторыми лицами и организациями. Речь идет об основателе Wikileaks Джулиане Ассанже, экс-советнике штаба президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне, сайте, где публикуются различные утечки информации DCLeaks, а также о Guccifer 2.0 — хакере, который утверждал, что взломал серверы Демократической партии США. Кроме того, сенатский комитет хотел бы узнать, о чем комик общался с Генри Гринбергом, являющимся, согласно некоторым СМИ, выходцем из России.

Как отмечает Washington Examiner, Стоун ранее сообщал, что Кредико выступал его посредником в общении с Ассанжем. Комик это отрицал, а его адвокат Мартин Столар заявил, что пока не знает, как Кредико намерен ответить на запрос комитета.

В прошлом году СМИ сообщали, что Кредико был приглашен в комитет палаты представителей для дачи показаний, но отказался приходить на слушания.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.