Киссинджер оптимистично видит долгосрочное развитие отношений США и КНР

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что оптимистично смотрит на долгосрочное развитие отношений Пекина и Вашингтона, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"В отношении долгосрочного развития отношений США и Китая я придерживаюсь оптимистичной позиции, обеим сторонам необходимо посмотреть на эти отношения с более широкой перспективы и укрепить сотрудничество для ответа на многочисленные региональные и международные проблемы, а также глобальные вызовы", — заявил бывший госсекретарь США.

Он отметил, что враждебный настрой и высказывания, звучащие в адрес Китая в США, не отражают мнения большинства, "Китай и США имеют разные точки зрения по ряду вопросов, но они не могут вести противостояние, это не входит в интересы ни одной из сторон".

"Сотрудничество будет единственным верным выбором для США и Китая, и я готов продолжить прикладывать усилия для достижения этой цели", — добавил Киссинджер.

В свою очередь Ван И выразил надежду, что США и Китай будут двигаться в одном направлении, улучшать правильное понимание другой стороны, препятствовать ухудшению ситуации в двусторонних отношениях.