Raytheon получила контракт на производство систем ПВО Patriot для Польши

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Компания Raytheon получила от Пентагона подряд на 1,5 миллиарда долларов для выполнения контракта о поставке в Польшу систем ПВО Patriot, свидетельствует распространенный в среду список новых контрактов минобороны США.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot был подписан в Варшаве в марте. Общая сумма сделки составляет 4,75 миллиарда долларов.

Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет. Предполагается, что во второй фазе поставок Patriot польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.

Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.

МИД РФ в этой связи выразил обеспокоенность милитаризацией Польши, назвав эти планы элементом дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозой национальной безопасности РФ.