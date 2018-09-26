Лавров и Столтенберг обсудили военные учения

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым недавние крупнейшие за десятилетия российские учения "Восток" и предстоящие, также крупнейшие за последние годы маневры альянса Trident Juncture, была также достигнута договоренность продолжить контакты, сообщила пресс-служба НАТО.

"Сегодня мы обсудили учения, в том числе недавние российские учения "Восток", а также предстоящие учения Trident Juncture", — приводит альянс слова Столтенберга после встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я также выразил обеспокоенность НАТО в связи с продолжающимися агрессивными действиями России на Украине и выразил твердую солидарность с Великобританией после нападения в Солсбери. Мы договорились с министром Лавровым продолжить наши контакты", — говорится в сообщении.

Учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября, в них будут задействованы до 10 тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран. Крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018" шли с 11 по 17 сентября. В них участвовали более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.