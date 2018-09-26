Столтенберг обсудил с Лавровым возможное размещение базы США в Польше

ООН, 26 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос возможного создания военной базы США в Польше.

Встреча состоялась во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы обсудили это (вопрос американской базы в Польше) в ходе встречи", — сказал Столтенберг журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, вне рамок НАТО.

Как заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко, размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение Основополагающего акта Россия — НАТО, прямо запрещающего размещение существенных боевых сил на постоянной основе. Кроме того, по его словам, это будет означать дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности.