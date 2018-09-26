В США гражданина Китая обвинили по той же статье, что и Бутину

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали гражданина Китая и обвинили в том, что он действовал как иностранный агент, не уведомив об этом соответствующие ведомства. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении минюста США.

Аналогичные подозрения ранее привели к аресту россиянки Марии Бутиной.

Задержанного в Чикаго мужчину зовут Цзи Чаоцунь, ему 27 лет.

"Цзи работал под руководством высокопоставленного офицера разведки из министерства госбезопасности (китайской) провинции Цзянсу… Ему была поставлена задача передать офицеру разведки биографические данные восьми человек для возможной вербовки министерством", — говорится в сообщении.

Люди, информацию о которых якобы должен был собрать подозреваемый — китайцы, которые работают инженерами и учеными в США, в том числе на предприятиях, выполняющих оборонные заказы.

По данным властей, Цзи прибыл в США в 2013 году для обучения в технологическом вузе в Чикаго по специальности электронная инженерия. В 2016 году он был включен в резерв сухопутных сил США по программе, которая позволяет привлекать иностранных специалистов, если считается, что их знания и умения важны для обеспечения национальной безопасности. В своей заявке на участие в программе Цзи якобы указал, что последние семь лет не имел контактов с властями других стран, и потом подтвердил это на собеседовании.

Ему вменяется в вину один эпизод, по которому китайцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Россиянку Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".