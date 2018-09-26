Эр-Рияд призвал Берлин возобновить сотрудничество во всех областях

ДОХА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр во вторник пригласил с визитом в Эр-Рияд главу МИД ФРГ Хайко Мааса, предложив возобновить сотрудничество, прерванное после решения Германии прекратить экспорт оружия Эр-Рияду, сообщил МИД королевства в своем микроблоге в сети микроблогов Twitter.

Отношения между двумя странами сильно испортились в начале этого года, когда Германия заявила о намерении прекратить экспорт вооружений их главному покупателю — Саудовской Аравии из-за ее участия в войне в Йемене, что вызвало негативную реакцию Эр-Рияда. После этого королевство стало отказываться от сотрудничества с немецкими компаниями. Однако недавний успешный визит в ФРГ нынешнего противника Эр-Рияда — эмира Катара, который пообещал вложить 10 миллиардов евро в немецкую экономику в течение пяти лет, вынудил Саудовскую Аравию искать сближения с ФРГ.

"Приглашаю министра иностранных дел Германии посетить Эр-Рияд при ближайшей возможности, чтобы начать новый этап крепкого сотрудничества во всех областях, что послужит интересам наших стран и народов", — отметил аль-Джубейр.

Он указал, что королевство и Германию объединяет важная роль в установлении безопасности и стабильности в регионе и мире, а также ключевая роль в мировой экономике.