Аргентина хочет расследовать взрыв в еврейском центре вместе с Ираном

ООН, 26 сен – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что власти просят Иран о сотрудничестве в расследовании взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.

"Я прошу Иран сотрудничать с аргентинскими властями, чтобы продвинуться в расследовании самой жестокой атаки, которая произошла на нашей территории", — сказал Макри в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семь бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.