Аргентина вслед за Перу заявила о намерении подать на власти Каракаса в МУС

ООН, 26 сен – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил во вторник о намерении подать на власти Венесуэлы в Международный уголовный суд.

"Аргентина доведет до Международного уголовного суда преступления венесуэльской диктатуры против человечности", — заявил Макри в своем выступлении на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее на той же площадке президент Перу Мартин Вискарра также заявил, что его страна намерена обратиться в Международный уголовный суд, чтобы добиться осуждения преступлений, по его словам совершенных в Венесуэле.

По словам Макри, сейчас Аргентина уже дала приют 130 тысячам венесуэльских мигрантов.

Венесуэла признает юрисдикцию Международного уголовного суда.