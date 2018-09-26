Помпео: США будут противостоять притязаниям Ирана на Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. США будут противостоять притязаниям Ирана на Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня иранские корабли угрожают судам на международных водных путях, основываясь на морских притязаниях, выдвинутых в нарушение международного права. Но если иранский режим думает, что Ормузский пролив принадлежит всецело ему, можете смело ставить последнюю монету на то, что Соединенные Штаты никогда этого не поддержат"- сказал Помпео, выступая в Нью-Йорке на конференции, посвященной Ирану.

Он повторил обвинения в адрес Ирана в организации терактов в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

Конференция по Ирану, приуроченная к Генеральной ассамблее ООН, собрала представителей США и противников Тегерана в регионе, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. Конференцию организовала антииранская НПО "Едины против ядерного Ирана". Участники конференции выступают против влияния Ирана в регионе и соглашения по атому, заключенного в 2015 году, а также добиваются ужесточения позиций мирового сообщества в отношении Ирана. Оставшиеся после выхода США участники международных договоренностей с Ираном по атому провели накануне собственную встречу с участием ЕС и подтвердили, что Иран соблюдает условия соглашения.