Салливан и Климкин обсудили противодействие российским энергопроектам

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Замгоссекретаря США Джон Салливан встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным на полях Генасамблеи ООН, они обсудили совместные усилия против "использования Россией энергопроектов для запугивания" Украины и других стран Европы, сообщает госдепартамент США в своем заявлении для прессы.

"Салливан встретился сегодня с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным на полях Генеральной ассамблеи ООН. Они обсудили широкий диапазон проблем, включая совместные усилия против пагубного влияния России, использования Россией энергетических проектов для запугивания Украины и других европейских союзников, а также прогресс Украины в осуществлении политических и экономических реформ", — говорится в сообщении.