Помпео призвал европейские страны действовать против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен – РИА Новости. США хотели бы, чтобы больше европейских стран последовали примеру государств, прекративших дипломатические поездки в Иран, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Как справедливый ответ на поддержку терроризма несколько недель назад наши союзники приостановили все дипломатические поездки в Иран. Это хороший шаг вперед. Я благодарен друзьям за это. Мы надеемся увидеть больше подобных действий со стороны других европейских стран", — сказал он на конференции, посвященной Ирану.