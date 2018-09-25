Роухани назвал политику США в отношении Ирана ошибочной

ООН, 25 сен — РИА Новости. Политика США в отношении Ирана с самого начала ошибочна, заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

"Политика США в отношении Исламской Республики Иран с самого начала была ошибочна", — заявил Роухани, отметив, что стремление Вашингтона помешать реализации чаяний иранского народа обречено на провал.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.