На Украине начала работу миссия ЕС по оценке контроля АЧС

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Европейские эксперты прибыли на Украину для оценки системы контроля и мер, принимаемых для стабилизации эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) в стране, сообщила во вторник пресс-служба украинского кабмина.

"Планируется, что в рамках визита на Украину миссия ознакомится с работой государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, который является национальной референс-лабораторией", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители миссии ознакомятся с работой управлений Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в областях, региональными государственными лабораториями, посетят свинофермы, мясокомбинаты, охотничьи хозяйства. На Украине миссия ЕС будет работать до 4 октября.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.