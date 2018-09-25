Госдеп не говорит, считает ли Иран обязанным соблюдать соглашение по атому

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук отказался говорить во вторник, считают ли США, что Иран должен соблюдать соглашение по ядерной программе Тегерана после того, как из соглашения вышел Вашингтон.

"США приняли свое решение, основываясь на своих нацинтересах. Другие страны Совместного всеобъемлющего плана действий могут принимать свои решения, основываясь на своих возможностях в данной ситуации", — сказал Хук, выступая на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Конференцию посетили представители США и региональных противников Ирана, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает соглашение. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.