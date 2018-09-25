Мальта примет мигрантов с Aquarius, чтобы распределить их среди стран ЕС

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мигранты, находящиеся на борту судна Aquarius, будут приняты в Мальте, а затем распределены среди других стран ЕС, сообщил мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

Накануне французская НПО SOS Mediterranee попросила власти Франции в исключительном порядке разрешить судну Aquarius зайти в порт Марселя и высадить имеющихся на борту 58 мигрантов, спасенных в водах Средиземноморья. В Париже заявили, что Aquarius должна принять Мальта, как наиболее близкая к судну. В то же время Франция, Испания и Португалия договорились принять мигрантов с Aquarius.

"Мальта и Франция вновь активизируют усилия по выходу из тупика в ситуации с мигрантами. Пятьдесят восемь человек будут высажены в международных водах, а затем распределены между четырьмя странами ЕС", — написал Мускат в Twitter.

Представитель правительства уточнил, что мигранты будут пересажены на мальтийский военный корабль, а затем доставлены на Мальту.

В коммюнике офиса премьер-министра Франции Эдуара Филиппа говорится, что Aquarius после передачи своих пассажиров пойдет в порт Марселя, куда ему ранее был запрещен доступ. Отмечается, что помимо Франции, Испании и Португалии к договоренности о приеме мигрантов присоединилась Германия.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный Dattilo и сторожевой Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.

Позднее ряд европейских стран, в том числе и Франция, договорились принять мигрантов с судна.