Трамп не хочет лишний раз упоминать Россию, считает эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет лишний раз упоминать Россию, так как это может быть впоследствии использовано против него, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя речь президента на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке.

Во время своей речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН Дональд Трамп упомянул Россию лишь один раз, в связи с энергетическим сотрудничеством Москвы и Берлина по проекту "Северный поток-2".

"Все уже наверняка поняли, что Трамп – человек специфический, он не политик. Для него это все новые области, он только учится быть президентом. А тут выступление на Генеральной ассамблее. Наверное, он имел в виду, что он должен какие-то общие вопросы затрагивать. Поэтому я не стал бы искать тут какой-то особый смысл, хотя бы потому что Трамп – не стратег. Это человек, который относится ко многим политическим проблемам по-деловому, что в политике далеко не всегда работает", — сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

К тому же, объяснил Рогулёв, в США и так достаточно много говорят о России, и упоминать её лишний раз Трамп уже опасается.

"Я думаю, что он сейчас десять раз подумает, прежде чем произнести какое-то слово, связанное с Россией. Потому что, что бы он ни сказал, будет использоваться против него. Что касается Европы в целом, то Трамп не первый президент, который скептически относится к ЕС. Все американские президенты с осторожностью говорили о ЕС. Так что я не вижу никаких других причин", — резюмировал эксперт.