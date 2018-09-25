Президент Додон считает, что Молдавия без России не выживет

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республика зависит от стратегических отношений с Россией в экономическом, энергетическом и социальном планах.

"Без России Молдавия не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с РФ. Россия — это рынок сбыта, мы не продадим наши промышленные товары на другие рынки, энергетически мы зависим от России, социально мы зависим от России, потому что там работают 600 тысяч наших граждан, которые каждый год присылают домой миллиард долларов", — сказал Додон во вторник во время "прямой линии" на местном телеканале.

По словам президента, решение приднестровской проблемы без участия России тоже невозможно.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".