Президент Додон считает, что Молдавия без России не выживет

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республика зависит от стратегических отношений с Россией в экономическом, энергетическом и социальном планах.
По словам президента, решение приднестровской проблемы без участия России тоже невозможно.
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".