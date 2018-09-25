Эрдоган не покидал заседание ГА ООН во время выступления Трампа

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не покидал зал заседаний 73-й сессии Генассамблеи ООН во время выступления своего американского коллеги Дональда Трампа, его перемещение был связано с подготовкой к своему выступлению, сообщил находящийся в Нью-Йорке корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah Рагип Сойлу.
"То, что Эрдоган покинул зал заседания во время выступления Трампа, — это неправда. Он просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, так как его выступление запланировано следующим за Трампом", — написал Сойлу в Twitter.