Эрдоган не покидал заседание ГА ООН во время выступления Трампа

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не покидал зал заседаний 73-й сессии Генассамблеи ООН во время выступления своего американского коллеги Дональда Трампа, его перемещение был связано с подготовкой к своему выступлению, сообщил находящийся в Нью-Йорке корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah Рагип Сойлу.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган покинул зал заседания Генассамблеи ООН, когда начал выступать Трамп.

"То, что Эрдоган покинул зал заседания во время выступления Трампа, — это неправда. Он просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, так как его выступление запланировано следующим за Трампом", — написал Сойлу в Twitter.