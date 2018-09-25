В ОБСЕ призвали МВД Австрии воздержаться от атак на СМИ

ВЕНА, 25 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал министерство внутренних дел Австрии за указания ограничить коммуникацию с рядом средств массовой информации и призвал министерство воздержаться от атак на СМИ.

Ранее австрийские издания Kurier и Der Standard сообщили, что МВД республики в электронном письме к управлениям полиции девяти федеральных земель заявило о намерении ограничить способ коммуникации со средствами массовой информации, которые освещают деятельность полиции и самого министерства "в однобоком или негативном ключе".

"Несмотря на то что МВД впоследствии охарактеризовало это указание "предложением", я в срочном порядке призываю министерство немедленно и официально отменить это указание. Я напоминаю, что защита свободы СМИ есть ключ к демократии. Доступ к информации должен предоставляться всем СМИ на равной основе, независимо от их редакционной направленности", — заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Позднее представитель австрийского МВД пояснил, что речь идет о разработке унифицированного способа общения полиции и министерства в определенных случаях, "в особенности это касается заявлений (чиновников для СМИ — ред.) о гражданстве иностранных подозреваемых и информации о преступлениях сексуального характера, поскольку региональные управления полиции подходили к этому вопросу по-разному".

Он отметил, что МВД заинтересовано в честном сотрудничестве со средствами массовой информации и будет выстраивать линию на прозрачную коммуникацию с ними.

Канцлер Австрии Себастьян Курц после заявления австрийского МВД назвал любое ограничение свободы СМИ в Австрии неприемлемым.