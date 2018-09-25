В ОБСЕ призвали МВД Австрии воздержаться от атак на СМИ

ВЕНА, 25 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал министерство внутренних дел Австрии за указания ограничить коммуникацию с рядом средств массовой информации и призвал министерство воздержаться от атак на СМИ.
"Несмотря на то что МВД впоследствии охарактеризовало это указание "предложением", я в срочном порядке призываю министерство немедленно и официально отменить это указание. Я напоминаю, что защита свободы СМИ есть ключ к демократии. Доступ к информации должен предоставляться всем СМИ на равной основе, независимо от их редакционной направленности", — заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.
Он отметил, что МВД заинтересовано в честном сотрудничестве со средствами массовой информации и будет выстраивать линию на прозрачную коммуникацию с ними.
Канцлер Австрии Себастьян Курц после заявления австрийского МВД назвал любое ограничение свободы СМИ в Австрии неприемлемым.