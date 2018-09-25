США пока не готовы гарантировать безопасность КНДР, заявил источник в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США пока не готовы дать КНДР гарантии безопасности, а без этого рассчитывать на реальный запуск Пхеньяном процесса денуклеаризации не приходится, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

Дональд Трамп во вторник с трибуны ГА ООН поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за его "смелость и то, что он делает". При этом он добавил, что санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Пока Северная Корея не получит гарантий безопасности, рассчитывать на реальное ядерное разоружение КНДР не приходится. Гарантии безопасности США, по всей видимости, пока не готовы давать", — сказал собеседник агентства.

Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.