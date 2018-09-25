США пока не готовы гарантировать безопасность КНДР, заявил источник в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США пока не готовы дать КНДР гарантии безопасности, а без этого рассчитывать на реальный запуск Пхеньяном процесса денуклеаризации не приходится, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Пока Северная Корея не получит гарантий безопасности, рассчитывать на реальное ядерное разоружение КНДР не приходится. Гарантии безопасности США, по всей видимости, пока не готовы давать", — сказал собеседник агентства.
Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.