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Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон опасается за свою жизнь

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© AFP 2018 / Belga/Nicolas MaeterlinckБывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, архивное фотоБывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, архивное фото
© AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck

МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, заявляет, что опасается за свою жизнь. Об этом он пишет в книге "Каталонский кризис — возможность для Европы", поступившей в продажу во вторник.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Пучдемон не войдет в избирательный список националистов в Бельгии
Книга на 240 страниц основана на его беседах с бельгийским журналистом Оливье Мутоном (Olivier Mouton). В ней среди прочего описаны события, предшествовавшие провозглашению независимости Каталонии в октябре прошлого года, обстоятельства отъезда в Бельгию, ареста в Германии.

"Иногда я говорю, что моя жизнь подвергается опасности", — заявляет Пучдемон и обвиняет Испанское государство, которое "не остановится ни перед чем ради единства родины". "Мы, каталонцы, хорошо знаем практику государства… кто вел "грязную войну" с (баскской террористической организацией — ред.) ЭТА при помощи GAL ("Группы антитеррористического освобождения" действовали с 1983 по 1987 годы в начале правления премьера-социалиста Фелипе Гонсалеса и были связаны с МВД — ред.). Да, тогда речь шла о террористической организации. Но нас тоже считают террористами или хуже", — заявляет бывший глава правительства Каталонии. По его словам, если ему в машину, на которой он передвигался по Европе, установили радиомаячок, "могли бы положить и взрывчатку".

Глава женералитета Каталонии Ким Торра в день траура по погибшим при терактах в Каталонии на политической акции у тюрьмы в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада
© Фото : фото предоставлено женералитетом Каталонии, автор Рубен Морено
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Пучдемон, против которого в его стране выдвинуты обвинения в организации восстания, заявляет, что "готов оказаться в тюрьме в Испании, если это необходимо". Однако его арест стал бы "ошибкой", поскольку еще больше бы снизил возможность политического решения каталонского конфликта. "Я думаю, что мы находимся в состоянии войны с Испанией. Когда я оказался в тюрьме (в Германии — ред.), у меня было ощущение, что я вернулся в детство… в эпоху Франко", — говорит бывший глава женералитета.

В книге Пучдемон призывает премьера Испании Педро Санчеса разрешить провести референдум о самоопределении в Каталонии. "Не наша очередь представлять дорожную карту", — считает политик, поскольку, по его мнению, сторонники независимости уже предлагали "другие формулы", но все они "были отвергнуты Мадридом". "Сейчас очередь Испании проявить творческие способности", — заявил Пучдемон. Он считает, что у "испанского правительства есть возможность выиграть референдум: если играть матч, то можно его выиграть, но для этого надо согласиться играть". Пучдемон даже не исключает проведение референдума не только на территории Каталонии, но и всей Испании. "Если бы Испания предложила, мы готовы говорить об этом. Я бы не закрывал эту дверь. Даже если бы мы проиграли голосование, то вышли победителями", — говорит Пучдемон. По испанской конституции референдум должен проводиться на территории всего государства, а не отдельной его части.

Каталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В книге он также рассказывает о непрямых контактах с испанским правительством, которые были после референдума 1 октября прошлого года. Обсуждался вариант проведения досрочных выборов с тем, чтобы избежать одностороннего провозглашения независимости. Однако, как уверяет Пучдемон, категорическая позиция тогдашнего премьера Мариано Рахоя, заявлявшего о неизбежности введения статьи 155 конституции (прямого правления испанских властей в автономном сообществе), а также раскол в его собственной партии вынудили его провозгласить независимость.

Пучдемон призывает председателя Европейского совета Дональда Туска выступить посредником в урегулировании каталонского кризиса, однако не исключает и одностороннее провозглашение независимости, не называя при этом конкретных сроков. "Нереалистично ждать, что Европа признает Каталонию сразу", "поэтому для нас молчание — это хорошее начало", признается каталонский политик. Он также рассказал, что ему "было больно" от "молчания (Европы) в связи с насилием", имея ввиду события 1 октября 2017 года, когда на ряде избирательных участков испанские правоохранительные органы силой пытались не допустить голосования. "Европа должна была что-то сказать. Это ее долг", — полагает бывший глава женералитета.

Участники акции протеста в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2018 / Pau Barrena
Пучдемон хочет объединить сторонников независимости Каталонии
Он также заверяет, что уйдет из политики, когда "ситуация нормализуется", и уступит место "новому поколению лидеров".

Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство Испании и Конституционный суд признали его незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Девять человек находятся в тюрьмах, несколько каталонских политиков скрываются от испанского правосудия в Бельгии, Великобритании и Швейцарии.

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