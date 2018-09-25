Глава Бразилии раскритиковал изоляционизм

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер раскритиковал во вторник попытки проводить политику изоляционизма и заявил о необходимости большего единения стран Латинской Америки.

"Изоляционизму Бразилия отвечает большей открытостью и интеграцией", – сказал Темер в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Бразильский лидер подверг критике односторонние попытки ряда стран проводить политику изоляционизма. "Бразилия является твердым сторонником сотрудничества между странами, перед лицом изоляционизма мы предлагаем большую открытость и интеграцию, перед лицом нетерпимости — больше диалога и солидарности, перед лицом односторонних действий – больше дипломатии и многосторонности", — сказал Темер.

Он также высказался за мирное решение конфликта на Ближнем Востоке, чтобы Израиль и Палестина "смогли жить рядом друг с другом в мире и безопасности".

Темер выразил сожаление по поводу продолжающегося длительного сирийского конфликта и напомнил, что его страна в прошлом году подарила более тонны медикаментов Сирии и приняла у себя значительное число беженцев. Также Темер заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН, который, как он считает, не отвечает современным реалиям.