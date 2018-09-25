Глава Бразилии раскритиковал изоляционизм

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер раскритиковал во вторник попытки проводить политику изоляционизма и заявил о необходимости большего единения стран Латинской Америки.
Бразильский лидер подверг критике односторонние попытки ряда стран проводить политику изоляционизма. "Бразилия является твердым сторонником сотрудничества между странами, перед лицом изоляционизма мы предлагаем большую открытость и интеграцию, перед лицом нетерпимости — больше диалога и солидарности, перед лицом односторонних действий – больше дипломатии и многосторонности", — сказал Темер.
Темер выразил сожаление по поводу продолжающегося длительного сирийского конфликта и напомнил, что его страна в прошлом году подарила более тонны медикаментов Сирии и приняла у себя значительное число беженцев. Также Темер заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН, который, как он считает, не отвечает современным реалиям.