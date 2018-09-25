СМИ сообщили об убийстве гражданской активистки в Басре

КАИР, 25 сен — РИА Новости. Гражданская активистка убита в иракской Басре на фоне острого социального и политического кризиса, вызванного недавними акциями протеста в самом южном городе страны, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария".

По данным СМИ, убитая руководила местным центром по правам человека. Как заявили в полиции, женщину, находившуюся в своем автомобиле, расстреляли из мимо проезжавшей машины. Пулевые ранения получили несколько случайных прохожих. Пока никто не взял ответственность за это убийство.

В первой половине месяца в Басре прошли массовые акции протеста, вызванных требованием местных жителей от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.

В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.

Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.