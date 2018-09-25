СМИ сообщили об убийстве гражданской активистки в Басре

КАИР, 25 сен — РИА Новости. Гражданская активистка убита в иракской Басре на фоне острого социального и политического кризиса, вызванного недавними акциями протеста в самом южном городе страны, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария".
В первой половине месяца в Басре прошли массовые акции протеста, вызванных требованием местных жителей от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством.
В ходе беспорядков разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и города, офисы проиранских политических партий, а также иранское консульство.
Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.