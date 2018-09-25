Климкин встретился с заместителем госсекретаря США Салливаном

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, сообщила во вторник пресс-служба украинского МИД.

"В ходе встречи была обсуждена широкая тематика украинского-американских отношений, продолжение предоставления Украине масштабной помощи США, в том числе в сфере безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждался и вопрос реализации проекта "Северного потока — 2", отмечается в материале.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.