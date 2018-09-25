Трамп с трибуны ГА ООН поблагодарил Ким Чен Ына за смелость

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуна ГА ООН поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за его "смелость и то, что он делает".

"Я хотел бы поблагодарить председателя Кима за его смелость и за предпринятые им шаги. Хотя еще многое предстоит сделать", — заявил Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

В качестве примеров того, что было достигнуто, Трамп назвал прекращение ракетных и ядерных испытаний, уничтожение ряда объектов, а также возвращение останков американских солдат в США.