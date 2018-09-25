Президент ГА ООН попросила участников говорить медленнее из-за переводчиков

ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент 73-й Генассамблеи ООН Мария Эспиноса Гарсес попросила глав государств не торопиться во время своих выступлений, чтобы переводчики могли переводить их корректно.

"Я хотела бы обратиться к докладчикам, чтобы они представили свои заявления в разумных темпах, чтобы надлежащим образом обеспечить устный перевод", — сказала Эспиноса.

Официальными языками ООН являются английский, французский, русский, китайский и арабский.

Кроме того, она напомнила, чтобы спикеры "выступали не больше 15 минут, чтобы дать возможность всем быть услышанными на этой встрече".

Президент Генассамблеи добавила, что главам государств и другим представителям стран не следует приветствовать друг друга после выступлений, а пользоваться для этого холлом перед залом заседаний, иначе в зале будет слишком шумно.