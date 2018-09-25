Отца ребенка, спасенного мигрантом в Париже, осудили условно

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Отец малыша, которого мигрант из Мали в последний момент спас от падения с балкона пятого этажа в Париже, приговорен к условному заключению на три месяца за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в конце мая. Увидев, что четырехлетний ребенок повис на парапете балкона и в любой момент может упасть, Мамуду Гассама, малийский беженец без документов, буквально за считанные секунды вскарабкался на пятый этаж дома и спас мальчика.

Помимо условного заключения суд обязал 37-летнего мужчину за свой счет пройти курсы родительской ответственности. Обвиняемому грозил реальный тюремный срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч евро.

Ранее французские СМИ сообщали, что мать ребенка находилась в отъезде на Реюньоне, а отец вышел за покупками, оставив малыша одного. Прокурор Парижа Франсуа Молен заявлял, что мужчина задержался на улице, потому что играл в Pokemon Go.

Драматическое спасение ребенка было снято на смартфон одним из прохожих, затем видео было опубликовано в социальных сетях и его увидели миллионы пользователей. Известие об этом поступке получило широкий резонанс, героического мигранта принял президент Франции Эммануэль Макрон. Представители властей пообещали способствовать тому, чтобы Гассама как можно скорее урегулировал свои проблемы с документами и получил гражданство страны. В июле он подписал контракт для работы в пожарной части.