Глава Пентагона на следующей неделе посетит Францию и Бельгию

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис на следующей неделе отправится с визитом во Францию и Бельгию, где проведет встречи с главами минобороны, а также с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На следующей неделе я отправлюсь во Францию, потом в Бельгию для двусторонних министерских встреч. У меня также есть планы на другие двусторонние встречи, как и на встречу с генсекретарем (НАТО), конечно", — сказал Мэттис журналистам. Текст беседы приводит пресс-служба Пентагона.