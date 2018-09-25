Шлепнувшего женщину в автобусе француза осудили за сексистские оскорбления

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд французского города Эври вынес первый со вступления в силу нового закона приговор мужчине, который шлепнул молодую женщину в автобусе, сообщает газета Parisien.

Как сообщается, вечером прошлого четверга мужчина тридцати лет шлепнул молодую женщину в переполненном автобусе, который направлялся в коммуну Дравей. Женщина отреагировала на домогательства, после чего он отпустил оскорбительный комментарий насчет ее груди. Водитель остановил автобус и позволил полиции задержать нарушителя спокойствия.

По данным газеты, суд в пятницу вынес мужчине приговор. Ему был выписан штраф суммой 300 евро (около 353 долларов США). Кроме того, обвиняемый был приговорен девяти месяцам тюремного заключения за оскорбление женщины и насильственные действия в отношении водителя автобуса, шесть из которых он может отбыть условно.

Закон против дискриминации женщин и сексуального насилия во Франции вступил в силу 3 августа. По словам государственного секретаря по вопросам равенства Марлен Шьяппы, сообщений о других обвинительных приговорах на этом основании не поступало.