Шлепнувшего женщину в автобусе француза осудили за сексистские оскорбления

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд французского города Эври вынес первый со вступления в силу нового закона приговор мужчине, который шлепнул молодую женщину в автобусе, сообщает газета Parisien.
По данным газеты, суд в пятницу вынес мужчине приговор. Ему был выписан штраф суммой 300 евро (около 353 долларов США). Кроме того, обвиняемый был приговорен девяти месяцам тюремного заключения за оскорбление женщины и насильственные действия в отношении водителя автобуса, шесть из которых он может отбыть условно.
Закон против дискриминации женщин и сексуального насилия во Франции вступил в силу 3 августа. По словам государственного секретаря по вопросам равенства Марлен Шьяппы, сообщений о других обвинительных приговорах на этом основании не поступало.