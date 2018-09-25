"Оппозиционный блок" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Наступающий отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва из-за недофинансирования предприятий отрасли, заявил сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.
По его словам, в стране также наблюдается нехватка кадров на предприятиях энергетической сферы. Политик отметил, что люди уезжают с Украины из-за низких зарплат. При этом Бойко спрогнозировал массовые протесты работников энергетической сферы.
"Это значит, что технологически опасная отрасль остается без профессионалов. Это очень опасно", — добавил он.
Ранее коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют около 16 миллиардов кубометров, этого достаточно для прохождения отопительного сезона.
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