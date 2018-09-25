Глава парламента Молдавии сомневается в полезности института президентства

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду во вторник заявил, что президента страны уже четыре раза временно отстраняли от обязанностей, поэтому он не уверен, нужен ли стране институт президентства.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией.

Вместо президента указы о назначении новых министров во вторник подписал спикер парламента, временно исполняющий обязанности главы государства, Андриан Канду.

"Я сожалею из-за такого отношения (президента — ред.), поскольку все официальные лица и чиновники должны соблюдать закон и выполнять свои обязанности. Поскольку мы в четвертый раз отстраняем президента, я ставлю вопрос о том, нужен ли нам вообще институт президента", — заявил Канду после подписания указов.

По его словам, президент должен соблюдать равновесие между институтами государства, не выступая в качестве политического деятеля.

"Если президент не соблюдает закон, то есть механизмы, которые обяжут его это сделать. Надеюсь, что подобные ситуации больше не повторятся", — добавил спикер парламента.

Ранее премьер предложил президенту кандидатуры двух новых министров. Додон выступил против этих кандидатур. Он объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.