Глава парламента Молдавии сомневается в полезности института президентства

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду во вторник заявил, что президента страны уже четыре раза временно отстраняли от обязанностей, поэтому он не уверен, нужен ли стране институт президентства.
Вместо президента указы о назначении новых министров во вторник подписал спикер парламента, временно исполняющий обязанности главы государства, Андриан Канду.
"Я сожалею из-за такого отношения (президента — ред.), поскольку все официальные лица и чиновники должны соблюдать закон и выполнять свои обязанности. Поскольку мы в четвертый раз отстраняем президента, я ставлю вопрос о том, нужен ли нам вообще институт президента", — заявил Канду после подписания указов.
"Если президент не соблюдает закон, то есть механизмы, которые обяжут его это сделать. Надеюсь, что подобные ситуации больше не повторятся", — добавил спикер парламента.
Ранее премьер предложил президенту кандидатуры двух новых министров. Додон выступил против этих кандидатур. Он объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".
Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.