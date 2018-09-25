Додон заявил, что новых министров назначили с нарушением конституции

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новые министры были назначены правительством с грубым нарушением конституционных норм, а это является опасным прецедентом.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией. Вместо президента указы о назначении новых министров во вторник подписал спикер парламента, временно исполняющий обязанности главы государства Андриан Канду.

"Правительство с грубейшим нарушением Конституции и законности утвердило двоих министров, кандидатуры которых я отверг – Сильвии Раду и Николая Чубука. Создан ещё один крайне опасный прецедент попрания правовых и демократических норм не только для нашей страны, но для всего восточно-европейского региона в целом", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что он не намерен поддаваться "на провокации и попытки давления", не собирается уступать в принципиальных вопросах для страны и общества.

"Эти игры в демократию с отстранением или передачей полномочий скоро закончатся, а те, кто участвует в таких шоу и беззакониях, будут отстранены на более длительные сроки", — добавил Додон.

Ранее премьер Павел Филип предложил президенту кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука.

Додон выступил против этих кандидатур. Он объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.