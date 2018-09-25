Член ЕК призвала к регулированию СМИ в связи с выборами в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова во вторник заявила о необходимости "качественного и разумного" регулирования СМИ в странах-членах Евросоюза в связи с предстоящими в мае 2019 года выборами в Европарламент.

"Я выступаю за европейский подход к СМИ, основанный на качественном и разумном регулировании, если это необходимо", — говорится в тексте речи Юровой, с которой она выступила на форуме по фундаментальным правам в Вене.

В силу того, что в целом ряде государств Евросоюза среди населения отмечен рост националистических и критических по отношению к институтам власти ЕС настроений, их руководители опасаются, что евроскептики по итогам выборов существенно упрочат свои позиции в европейской ассамблее. Очередные выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая 2019 года.

По словам еврокомиссара, сегодня "традиционные средства массовой информации находятся под огромным давлением цифрового мира". "Они теряют аудиторию и доходы от рекламы. Они вынуждены сокращать персонал, что означает меньшую степень проверки фактов и меньшее качество сообщений", — указала она.

В этой ситуации Юрова считает необходимым "продолжать оказывать более широкую поддержку" общественным теле- и радиовещательным компаниям и независимым СМИ, поскольку именно средства массовой информации "также играют важную роль в привлечении политиков к ответственности и в определении пределов того, что является "неприемлемым" в обществе".

"Я не обвиняю цифровые или социальные сети в изобретении фейк ньюс или дезинформации, но они зачастую без каких-либо фильтров позволяют массовое распространение сомнительных источников и создают видимость иммунитета", — сказала еврокомиссар.