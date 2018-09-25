В Индии авиадебошир пытался открыть аварийный выход, спутав его с туалетом

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина, летевший рейсом индийской авиакомпании GoAir, пытался открыть дверь самолета, спутав ее со входом в туалет, сообщает газета Times of India со ссылкой на представителя авиакомпании.
"Пассажир рейса G8 149 пытался открыть дверь самолета, находившегося в воздухе. Сидевший рядом пассажир поднял тревогу, и мужчину перехватил экипаж" – сообщил представитель GoAir, добавив, что после приземления мужчину передали сотрудникам полиции.
Позже выяснилось, что мужчине удалось разблокировать дверь, но он не смог ее открыть из-за давления в кабине самолета. Во время допроса пассажир пояснил, что он по ошибке хотел открыть аварийный выход, перепутав его с туалетом.
Оказалось, что "дебошир" первый раз летел на самолете. В тот момент на борту находились 150 человек. После выяснения обстоятельств мужчина был отпущен.