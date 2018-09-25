В столице Черногории пожарные борются с несколькими стихийными возгораниями

БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Пожарные команды борются с несколькими стихийными возгораниями на территории Подгорицы, их работу осложняет сильный ветер, сообщил командир Службы защиты и спасения Андрия Чадженович.

Наиболее проблематичный пожар возник во вторник около 13.00 (14.00 мск) на свалке на территории бывшей фабрики "Радое Дакич" в Подгорице, где массово загорелись автомобильные покрышки. Густой дым заволок окружающий фабрику район, туда направлены несколько пожарных расчетов.

В ночь на вторник и утром были погашены возгорания между ректоратом университета Черногории и студенческими общежитиями, а также на холмах Дайбабска Гора и Смоковац в городской черте. В столичный район Забьело из-за силы пожара были направлены, по данным Чадженовича, 14 пожарных машин с расчетами из столицы, городов Бар и Никшич.

В районе Загорич огонь уничтожил жилой дом, повредил другой и перекинулся на электроподстанцию "Подгорица 1", где был потушен. Всего, по данным Службы защиты и спасения, за сутки в столице Черногории произошло 30 возгораний.