Аваков: Украина получит первые четыре французских вертолета до конца года

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Украина получит первые четыре французских вертолета Airbus Helicopters до конца 2018 года, сообщил во вторник украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, Нацгвардии и пограничной службы. Президент Украины Петр Порошенко считает, что поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности страны и рассчитывает, что часть вертолетов направят для нужд вооруженных сил.

"В этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три вертолета будут работать в подразделениях Госслужбы по ЧС — это вертолеты оборудованные необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделения Национальной гвардии Украины", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в Facebook.

По его словам, для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят четыре ангара. "В Нежине (город в Черниговской области – ред.) будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочее… Мы переходим в мир новых технологий", — добавил Аваков.