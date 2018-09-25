Аваков: Украина получит первые четыре французских вертолета до конца года

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Украина получит первые четыре французских вертолета Airbus Helicopters до конца 2018 года, сообщил во вторник украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
"В этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три вертолета будут работать в подразделениях Госслужбы по ЧС — это вертолеты оборудованные необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделения Национальной гвардии Украины", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины в Facebook.
По его словам, для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят четыре ангара. "В Нежине (город в Черниговской области – ред.) будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочее… Мы переходим в мир новых технологий", — добавил Аваков.