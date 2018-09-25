Запасов газа на Украине достаточно для прохождения зимы, заявил "Нафтогаз"

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют около 16 миллиардов кубометров, этого достаточно для прохождения отопительного сезона, заявил во вторник коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"В … (ПХГ – ред.) уже сейчас есть приблизительно 16 миллиардов кубометров газа. Этого достаточно для комфортного прохождения зимы", — сказал Витренко на брифинге. По его словам, это также позволит создать существенный резерв на конец отопительного сезона.